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Marmaris'te müzik kısıtlaması gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 07:06 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'Covid-19 Tedbirleri' konulu genelge kapsamında gece yarısından sonra müzik yayını yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Çoğunluğu turistlerin bulunduğu, genelgeye uymayan 10 kafeterya ve restorana tutanak tutularak, Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’na ceza işlem başlatılması için gönderildi.

Marmaris'te müzik kısıtlaması gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi.

Genelgede restoran, kafeterya gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyeceği belirtildi. Marmaris’in oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde ve Yat Limanı’nda çoğunluğu yabancı turistlerin akın ettiği restoran ile kafeteryalar saat 24.00’e kadar canlı müzik yaptı.

Turist ve Marmarislilerin yoğun olduğu mekanlarda gece yarısından sonra müzik yayını sonlandırıldı. Müziğin kapatılmasına rağmen müşteriler mekanlarda oturmaya devam etti. Mekanların kapanma saati olan 00.30-01.00 arası turistler ve Marmarisliler dağılmaya başladı.

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SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Eğlence merkezlerinden çıkan yabancı turist ve birçok kişinin maske takmadığı, sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mekanlarda müzik kontrolleri yaptı.

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10 KAFEYE CEZA GELDİ

Müzik saati kısıtlamasına uymayan çoğunluğu yabancı turistlerin bulunduğu 10 kafeterya ve işletmeye tutanak tutuldu. İşletmeler hakkında tutulan tutanaklar ceza işlem uygulanması için Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.

Genelge ve denetimler hakkında görüş belirten Atilla Atluç (28), "Zaten uyulması gereken kural budur. Saat 24.00’ten sonra kafeterya ve restoranlarda müzik yayını durdurulmalıdır. Herkes hayata geçen genelgeye uymalıdır" dedi.

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(DHA)

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