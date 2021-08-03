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  4. Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi! Bir anda alevlerin arasında kaldılar

Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi! Bir anda alevlerin arasında kaldılar

03.08.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Marmaris'te 6. gününe giren yangınlarda itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların ölüm kalım mücadelesi kameralara yansıdı.

Muğla'da itfaiye ekipleri ve vatandaşların alevlerle mücadelesi kameralara yansıdı. Bir yandan alevlerle mücadele edip diğer yandan da çaresizce koşturan itfaiye ekiplerine zor anlarında polis ekiplerinin TOMA'sı yetişti. Marmaris Bölgesi'ndeki TOMA'lar da alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına katıldı.

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ELLERİYLE YERİ KAZIYIP ALEVLERE KUM ATTILAR

Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise söndürme ekiplerine destek veren vatandaşlar adeta tırnakları ile alevlere karşı mücadele verdi.

Aniden yön değiştiren alevlere karşı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yangından kaçmak yerine elleri ile yeri kazıyıp alevlerin üzerine kum atarak söndürmeye çalıştılar. Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangında ise karayolunu aşan alevler ise adeta felaketin boyutunu gözler önüne serdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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