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  4. Marmaris’te pitbull dehşeti! Bağlı köpeğe saldırtmışlar

Marmaris’te pitbull dehşeti! Bağlı köpeğe saldırtmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Ankara’nın Haymana ilçesinde, bir şahsın 2 çoban köpeğini eşek yavrusuna saldırtmasının görüntüleri konuşulurken, geçtiğimiz mart ayının sonlarında Marmaris’te de bir kişinin, pitbull cinsi köpeği zincire bağlı başka bir köpeğe saldırtmasının görüntüler ortaya çıktı.

Kubilay Ö.‘ye ait olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpeğin, Marmaris’e bağlı Taşhan Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde zincirli halde bulunan Muhammet A.‘ya ait Rottweiler cinsi bir köpeğe saldırma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre olayın iki ayrı günde iki kez gerçekleştiği ileri sürüldü. Hayvan severlerin paylaştığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsünde, köpeği getiren şahsın, zincirle bağlı hayvana tekme attığı da görülüyor.

Hayvan severlerin ve Rottweiler cinsi köpeğin sahibinin şikayeti üzerine, hayvanın belediye barınağına teslim edildiği ve köpek sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Yaralanan Rottweiler’ın ise veterinerde tedavisinin yapıldığı, durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

(İHA)

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