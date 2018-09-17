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Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Marmaris'te gece yarısı cinsel ilişkiyi kabul etmeyen turiste yaşatılan dehşetin görüntüleri, İngiliz medyası tarafından manşetten veriliyor. The Sun gazetesi, gördüğü şiddetten yüzü dağılmış kadının ve kan gölüne dönmüş yatak ile balkonun fotoğraflarını yayınladı.

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Turizm merkezi Marmaris'te İngiliz bir erkeğin İngiliz bir kadını cinsel ilişkiye zorlayıp işkence yapması, olay yarattı.

35 yaşındaki Emma Higginson, Marmaris İçmeler'de yaşayan arkadaşı Lauren Jane Russel'ın evine tatil için geldi.

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Gece eğlenmek için dışarı çıkan iki kadın, barda Declan Tyrone Marshall adlı bir İngiliz erkekle tanıştı.

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Gecenin sonunda Russel'ın evine geçen üç İngilizden Marshall salondaki kanepede uyudu, kadınlar ise kendi odalarında.

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Sabaha karşı arkadaşı Emma'nın odasından sesler duyan ev sahibesi Lauren Jane Russel, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı. Kanlar içindeki arkadaşını baygın halde bulan kadın, hemen ambulans çağırdı.

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Hastaneye kaldırılan kadının fotoğraflarını, İngiliz medyası manşetten verdi. Görüntülerde gördüğü şiddetten yüzü dağılmış Emma Higginson'ın alnındaki derin yaralar dikkat çekiyor. Ayrıca yatak ve balkonun kanlar içinde kaldığı görülüyor.

The Sun gazetesi, saldırganın İngiltere'deki polis kaydında yer alan fotoğrafına da sayfalarında yer verdi.

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HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Demirören Haber Ajansı, taburcu edilen kadının evde tekrar fenalaşması üzerine yeniden hastaneye getirildiğini, beyin kanaması ihtimaline karşı gözlem altında tutulduğunu bildiriyor.

Higginson, polise verdiği ifadede "Yatağa yanıma uzanıp, beni elle taciz etti. Bu sırada uyanmam üzerine, ilişki teklifinde bulundu. Erkek arkadaşım olduğunu söyleyip, teklifini geri çevirdim, odamdan uzaklaştırmak istedim. Öfkelenip, yüzüme yumruk attı, diz kapağı ile defalarca vurup, kaçtı. Bayılmışım" dedi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkıp saldırganı kaldığı otelde ertesi gün yakaladı.

İngiliz basını, uyuşturucu satma suçundan cezaevinde tutulan Marshall'ın, bir haftalık izin alıp Marmaris'e geldiğini aktarıyor.

VALİLİKTEN AVUKAT DESTEĞİ

Marmaris'te tutuklanan saldırgan, Muğla E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Kurbanın ailesine destek veren Muğla Valiliği, ücretsiz avukat tutacak.

Emma Higginson'ın ailesi, olayı duyunca apar topar Marmaris'e geldi. Anne Dona Newman ile kurbanın kardeşi Amy Nweman, hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Dona Newman, "Bir insan, başka bir insanı bu şekilde darbedip, çekip, gidemez. Bu kişi, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş. İnsanlık dışı bir durum. Şu an tek düşündüğüm, kızımın iyileşmesi, durumu çok kötü" dedi.

Amy Newman da, "Söyleyecek söz bulamıyorum" ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
ingiltere ingiliz turist Marmaris dehşet

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