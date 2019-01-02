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Marmaris'te sel suları çekilince ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

Muğla Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın yaşanınca, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Marmaris'te dün sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris-Datça Karayolu Değirmenyanı Mahallesi'ndeki derede, saat 21.00 sıralarında taşkın oldu.

Marmaris'te sel suları hayvanları telef etti

Değirmenyanı mevkiindeki 4 işyeri ve çevredeki 4 evde su baskını yaşandı.
Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Taşlıca mahallelerine giden ve bir süredir köprü yenileme çalışması yapılan yol, Kazandere Çayı'nın taşmasıyla ulaşıma kapandı.
Bunun üzerine orman yolundan ulaşım sağlanmaya çalışıldı. Ancak toprak kayması nedeniyle burası da kapandı.
Bölgede yağmur etkisini yitirirken, taşkın sularının yarattığı olumsuzluk sürüyor. Ekipler de yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

'4 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

'4 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'
Taşkın yaşanan bölgede tente ve bahçe mobilyaları satan işletmesi bulunan Mehmet Demir (38), "Dükkanın arkasındaki derede ıslah çalışması yetersiz kaldığı için ve derenin solundaki köprü tıkandığı için mahallemizde su baskını oldu. Bu her yıl yaşanıyor. Acilen derenin ıslah edilmesi ve yeni menfezler yapılması gerekiyor. 4 milyon lira zararımız var" dedi.
Sağanakla birlikte meydana gelen selin neden olduğu zarar, suların çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı.

SEL SULARI 55 KOYUN VE 100 TAVUĞU TELEF ETTİ

SEL SULARI 55 KOYUN VE 100 TAVUĞU TELEF ETTİ
Hisarönü Değirmenyanı Mahallesi'ndeki Atilla Tuzkaya'ya (53) ait besi çiftliğindeki 55 koyunun tamamı ile az ilerisindeki Ali Özdil'e ait kümesteki 100 tavuk sel sularında boğulup, telef oldu. 40 tavuk ise son anda kurtarıldı.
Aynı mevkideki Mithat Öztonbul'a (39) ait ev ve Deniz Yorulmaz'a (45) ait tarım malzemeleri deposu da sel sularıyla doldu. Evdeki eşyalar ve depodaki çeşitli tarım malzemeleri zarar gördü.
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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Dere Taşkın

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