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Plajlar dolup taştı! O kentte yaz devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 14:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ünlü turizm kentlerinden Muğla'da sıcaklar hala devam ediyor. Yüksek nemle birleşen bunaltıcı sıcakların etkisinden kurtulmak isteyen turistler, soluğu plaj ve havuzlarda aldı.

Plajlar dolup taştı! O kentte yaz devam ediyor

Marmaris ilçe merkezinde saat 10.00'dan itibaren etkisini gösteren sıcaklar yüksek nemle birleşince bunaltı. Termometrelerin 44, nemin yüzde 68 ve deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu ilçe merkezinde havadan bunalanlar plaj ve otel havuzlarını doldurdu.

Ücretli bir plajın sorumlusu Süleyman Düzen (24), "Turistler deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Memnun ve huzurlular" dedi.

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Kentte tatil yapan İngiliz çift Elizabeth (62) ve Gergoe Ploydin (62), "10 gün Marmaris tatiline geldik. Marmaris huzurlu ve güvenli" diye konuştu.

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Türk kökenli İsveç vatandaşı Selin Tunç, "Marmaris bu sene daha güzel. İsveç'ten dostlarımı da getirdim. Huzurlu ve güvenli tatil yapıyoruz" dedi.

DHA

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