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Marmaris'te tekneler battı, deniz renk değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 08:08 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aralıklarla yağan sağanak yağmur nedeniyle su alan 4 ile 11 metre arasındaki büyüklüklerdeki toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde battı. Yüksek kesimden gelen sel suları ve derelerin taşıdığı toprak nedeniyle deniz kahverengine büründü.

Marmaris'te dün (cumartesi) sabah saatlerinde başlayan ve bugün öğleye kadar aralıklarla yağan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Tepe Mahallesi Azmak Deresi'nde, Atatürk Caddesi Halk Plajı sahilinde, Kordon Caddesi Yat Limanı girişinde ve Turban Mevkisi'nde uzunlukları 4 ile 11 metre arasında değişen ahşap ve fiber toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde su alarak battı.

Muğla'da 7 tekne battı

Tekneler sahipleri tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Marmaris- Muğla Karayolu'nun 5'inci, Marmaris-Turunç Karayolu 3'üncü kilometresindeki televizyon-radyo uydularının bulunduğu Vericiler Tepesi'nden yola düşen kaya parçaları da trafiğin aksamasına neden oldu.
Yüksek tepelerden yağmurun neden olduğu sel sularıyla ve derelerle denize taşınan toprak nedeniyle de deniz renk değiştirip, kahverengine döndü.
Can, mal kaybı ve su taşkınlarının yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik yaptı.
Düşen küçük kaya parçaları temizlenerek karayolları kısa sürede trafiğe açıldı.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saat içinde Marmaris şehir merkezine metrekareye 175.9 kilogram yağmur düştüğünü belirtip, "Aralıklarla sağanak yağmurun gece de devam edecek" dedi.
BATAN TEKNEDEKİ TÜRK BAYRAĞINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Marmaris'in Atatürk Mahalllesi Halk Plajı'nda sağanakta su alıp batan 4 metrelik balıkçı teknesindeki Türk bayrağı, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından alındı. Bayrağın alınmasından sonra tekne sudan çıkartılarak, karaya çekildi.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris sağanak yağmur tekne

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