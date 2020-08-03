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Marmaris'teki dünyaca ünlü yunus parkı mühürlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde olan yunus parkı, 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendi. 5 yunusun eğitmenleri tarafından beslenmelerine devam edilen parkının mühürlenmesi 10 yıldır bu amaçla eylem yapan çevreciler ile hayvanseverleri sevindirdi.

Marmaris'teki dünyaca ünlü yunus parkı mühürlendi

Marmaris-İçmeler Karayolu 7’nci kilometresinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde, 14 yıldır terapi merkezi olarak faaliyette olan yunus parkı, Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Yunus parkının faaliyetlerine de son verildi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin bu hafta yapacağı toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağı öğrenilirken, belediye yetkilileri, yunus parkının ruhsatsız olduğu için kapatıldığını bildirdiler. Eğitmenlerin halen parkta olan 5 yunusu beslemeye devam ettiği tesisin yetkilileri de açıklama yapmadı.

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Mühürlenme işleminin ardından Marmaris Çevrecileri Derneğ üyeleri, tesise giderek, ’mühür fekki' yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, "Yunus parkının kapatılması ardından da kaldırılması için yıllardır mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile Marmaris, Muğla'daki yetkililer, resmi kapatılma yazışmalarımıza geri dönüş yaparak takipçi oldular. Geçen yıl buranın deniz ve çevre kirliliği yarattığını tespit etmek için gönüllü dalgıçlarımızla dip kontrolü yapıldı. Analizler alındı. O kirliliği belgeleyen video ve fotoğrafları yetkili kurumlara ulaştırdık. Bize, Marmaris Belediyesi tarafından buranın ruhsatlarının olmadığı için mühürlendiği bilgisi ulaştı. Buranın mühürlenerek, faaliyetine son verdirilmesi sevindirici haber. Asıl sorun bundan sonra ne olacak? Şu an Yunanistan ve Almanya'dan yunus parkları ile uzman kişilerle yazışmalarımızı yapıyoruz. İçeride bulunan 5 yunusun sağlıklı tahliyesi, tesisin çevreye zarar vermeden kaldırılması önemli. Tarım Bakanlığı yetkilileriyle bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun yıllardır olduğu gibi bugün de yarın da bu konunun hassasiyetle takipçisi olacağız" dedi.

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'HAYVAN TUTSAKLIĞINA SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

DHA muhabirine açıklama yapan Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız da "Bizler yıllardır bu tesisin kapatılması için mücadele veriyorduk. Yetkili kurumlar tüm resmi yazışmalarımıza cevap verdi. Buranın mühürlenmesi sevindirici bir haber. Mühürleme sonrası buranın tamamen kapatılması ve kaldırılması asıl önemli konu. Yunusların özgürlüğüne kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hayvan tutsaklığına son verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖSTERİ YAPIYORLARDI

Avrupa'da ilk açık deniz yunus merkezlerinden biri olan tesiste, çitlerle çevrili 4 havuzda 2'si dişi olmak üzere beş yunus bulunuyordu. 5 yıldızlı otele ön rezervasyonla gelen çoğunluğu yabancı turistlerin engelli çocukları için 15 ile 40 dakika arası terapi seansları yapan merkezde, alanında uzman veteriner eğitmenler eşliğinde verilen komutlar üzerine sıçrayıp, taklalar atan yunuslar, gösteriler sunuyordu.

DHA

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