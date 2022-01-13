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  4. Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

13.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz cumartesi başlayan yağmur hayatı felç etmiş, kente adeta felaketi yaşatmıştı. Günlerce etkili olan yağışlarla ilgili dikkat çeken bilgiler geldi. İlçede, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü. Öte yandan ilçede benzer yağışların en son 30 yıl önce görüldüğü ve metrekareye 466 kg düştüğü belirtildi.

Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak Cumartesi günü başlayan yağmur, akşam saatlerinde, 20 dakika süren ve şiddetini artırdıkça ceviz büyüklüğüne ulaşan doluya döndü.

İlçe merkezi, uzun süreli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolunun ardından yağmur da düne kadar devam etti. En yüksek yağış miktarı 9 Ocak'ta yaşandı, 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur düştü. 4 gün süreyle, aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle ilçedeki toplam 51 ev, iş yeri, bahçe ve tarlada su baskını yaşandı. Dolu ve yağmur nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

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TOPRAK KAYMASI

İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan dağlık alanların çıplak kalmasıyla akan çamurlu sular 2 istinat duvarını yıktı, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması ve su taşkınları nedeniyle Marmaris- İçmeler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ve İçmeler Mahallesi-Asparan mevkisi arasındaki 17 kilometrelik yol ile İçmeler-Turunç, Bayır ve Osmaniye Mahallesi'ni birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Marmaris Körfezi ve İçmeler Mahallesi'nde dağ eteklerinden derelere dökülen çamurlu sudan deniz de kahverengiye döndü. Kırsal mahallerde zarar gören enerji nakil hatları sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.

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3 İŞÇİ YARALANDI

Çalışmalar sırasında 3 işçi kaygan zeminde düşüp hafif yaralandı. Görevliler, yağan yağmurda, olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik ve yolun açılması için seferber oldu. Konut, tarla ve bahçelerde sular tahliye edildi. Marmaris İlçe Defterdarlık Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması yaptı.

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30 YIL ÖNCE METREKAREYE 466 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜ

Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağış düşen Marmaris’te 4 günde yağan yağmurun metrekareye 414,6 kilogram olduğu belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye en son 30 yıl önce 12 Aralık 1992'de 4 günde metrekareye 466 kilogram yağmur düştüğü için sel felaketi yaşandığını, denizle caddelerin birleşip araçların suda sürüklendiği bildirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Marmaris
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eyvahh bu belediye çalışmaz da ŞİMDİ YANDIK
BOŞUNA DEMEMİŞLER KIYAMET KOPTUĞUNU GÖRSENİZ DE AĞAÇ DİKİN DİYE AMA BİZ KESTİK TAŞ DUVARLAR ÖRDÜK DERE DENİZ YATAKLARINA EV YAPIP TAŞ DUVARLAR İLE ÖRDÜK NE BEKLİYORUZ? DOĞA DA KARŞILIĞINI VERİYOR

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