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Marmaris'teki gizemli uçağın sırrı çözüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Marmaris’te geçen günlerde alçaktan uçuş yapan uçağın bölgede özel alıcı sistemler ile maden arama uçuşu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına uçan Cessna Grand Caravan tipi uçakta, Maden Tetkik Arama’dan (MTA) jeofizik mühendislerinin bulunduğu öğrenildi.

Marmaris'teki gizemli uçağın sırrı çözüldü!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017’de Türkiye’nin maden haritalarının güncellenmesi için ihale açtı. İki uçakla Türkiye’nin tüm yüz ölçümü ile karasuları da dahil 1 milyon 200 bin kilometrekarenin havadan taranmasını kapsayan ihaleyi, uzun yıllardır gökyüzünden fotoğraflama ve haritalama hizmeti veren EMİ Grubu kazandı.

Geçen ocak ayında Foto Havacılık şirketinin işletmesinde iki adet tek motorlu Cessna Grand Caravan tipi uçak Türkiye’ye getirildi. Bu uçakların kuyruk ve kanat uçlarına madenleri havadan tespit edebilen özel antenler takıldı.

MTA MÜHENDİSİ İLE UÇULUYOR

İhale kapsamında yürütülen çalışmaların ayrıntıları da öğrenildi. Buna göre; her bölge için hazırlanan özel haritaya göre uçuş planlaması yapılıyor. NOTAM adı verilen izin ile o bölge ’havadan jeolojik ölçüm’ için diğer hava araçlarının geçişine kapatılıyor. İki pilottan oluşan uçuş ekibi, 1’er kilometrelik aralıklarla rota çizerek bölgeyi tarıyor. Uçuşlar yerden 150 metre yükseklikte gerçekleştiriliyor.

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Eğer toprak altında maden varsa, cihazlar tespit ederek bölgeyi işaretliyor. Cihazların aldığı sinyaller, MTA’nın jeofizik mühendisi tarafından kaydediliyor. Bu bilgiler Ankara’da MTA’ya götürülerek analiz ediliyor.

İKİNCİ AŞAMA HELİKOPTER UÇUŞU

Uçuşlarına bu yıl başlayan EMI Grubu ve Foto Havacılık, Türkiye’nin dörtte birlik bölümünde havadan maden arama işlemlerini tamamladı. Projenin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. İkinci aşamada ise maden bulunan bölgelerde özel teçhizat taşıyan helikopterler uçarak daha detaylı hava analizleri yapılacak.

Dünyada 1930’lardan bu yana havadan uçakla maden arama çalışmaları yapılıyor.

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Marmaris uçak gizemli uçak Cessna Grand Caravan maden

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HAAAAA GUZELİM KOYLARDA MADEN Mİ CIKARACAKSINIZ...ALLAH AKIL FİKİR VERSİN..MARMARİSİ MAHFETME PLANLARIMIDIR???ARKADAŞLAR AKPLİSİ CHP LİSİ LUTFEN VENEZUELLANIN CHAVEZ DÖNEMİNİ İNCELEYİN .. HER SATIRINI OKURKEN HAYRETLER İÇİNDE KALACAKSINIZ...ÜLKENİN NE HALE GELDİGİNİ GÖRUYORUZ..SUUDİ ARABİSTANDAN FAZLA PETROLE SAHİP OLMASINA RAGMEN..YUZDE 4 MİLYON ENFLASYONU GÖRDULER.. NEDEN LUTFEN ARASTIRIN OKUYUN...
@cahitcihat bu ve buna benzer bir cümle geleceğini biliyordum, doğa konusu tamam da, akarsuları kullanma, şunu kullanma, bunu kullanma, bir gün bir maden ithal edilecek sen de diyeceksin ki muhtemelen; Türkiye'de varken adamlar dışarıdan maden ithal ediyor, cari açığı da eleştiriyorsnzdr siz şimdi evet eleştirilir lakin cari açık enerjide dışa bağımlılıktan oluşuyor muhtemelen ve sen bu dışa bağımlılığı bitirmek için içeride proje yapılmasına da karşı olursun muhtemelen, peki sizler tam olarak ne istiyorsunuz? bence sizler ithalat olursa eleştirelim ithalat olmazsa eleştirelim havasındasnz
işi ihale edeceklerine bu uçağı yedeğini ve sistemini direk ithal etselerdi daha iyiydi. çünkü ülkemizin tüm yeraltı üstü zenginliği haritası çıkarılacak. geleceğimiz bu. kayıtlar bizden başkasına ulaşmamalı.
ABD nin Venezuella için ne dolaplar çevirdiğinide okuyun,Noriega yı okuyun,güney Amerika tarihini okuyun,Texas ın geçen yüzyılda Meksika dan koparılışını okuyun,ABD nin ülkesindeki 70 milyon hispanik ten nasıl korktuğunu okuyun.ABD siyahilerden önce hispaniklerden endişeli bunu okuyun....
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