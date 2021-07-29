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Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

29.07.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangın onlarca dönüm alanda etkili olurken, dumandan etkilenen bir kişi ise hayatını kaybetti.

İLK GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile bir anda büyüyen yangının ilk başlama anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Armutalan Mahallesi Üntaş Sitesi yakınında saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangının önce küçük bir alanda etkili olduğu sonrasında ise hızlanarak büyüdüğü görüldü.

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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi. (İHA)

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İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris
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