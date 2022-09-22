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Marmaris'teki yangından sevindiren haber geldi! 19 saat sonra kontrol altına alındı

22.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınından sevindiren haber nihayet geldi. İlk dakikadan itibaren havadan ve karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Marmaris'teki yangından sevindiren haber geldi! 19 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

YANGIN BÜYÜDÜ, ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı. Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi. Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Balan Dağı sırtlarında süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken sevindiren haber geldi.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Dün öğlen saatlerinde başlayan yangın bu sabah 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris’te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris orman yangını
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