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Marmaris turistler sonbahar güneşinin tadını çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

MARMARİS'te tatil yapan yabancı turistler, sonbahar güneşinde denizin ve plajın tadını çıkardı.

Marmaris turistler sonbahar güneşinin tadını çıkardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te tatil yapan yabancı turistler, sonbahar güneşinde denizin ve plajın tadını çıkardı. Sahiller, yaz günlerini aratmayan kalabalıklara sahne oldu.
Hava sıcaklığının yaz mevsimindeki gibi yükseldiği Marmaris'te, çoğunluğu İngiliz ve Rus turistler, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi ile İçmeler Mahallesi'ndeki plajları doldurdu. Yüksek nemle birlikte hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı şehir merkezinde renkli görüntüler yaşandı. Turistler, şezlonglarında uzanıp kitap okuyarak, çocuklarıyla birlikte denizde oyunlar oynayarak, mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için öz çekim yaparak, keyif çattı.
Turistler üstsüz sere serpe sonbahar güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Heyecan yaşamak isteyenler de sahillerdeki istasyonlarından kiraladıkları jet ski, paraşüt, muz ve dönme dolap gibi su sporlarında vakit geçirdi.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcak havanın perşembe gününe kadar devam edeceğini, gündüz sıcaklığın 32- 35, akşam ise 27- 30 derece olacağını bildirdi.

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Marmaris turistler sonbahar güneşinin tadını çıkardıMarmaris turistler sonbahar güneşinin tadını çıkardıMarmaris turistler sonbahar güneşinin tadını çıkardıMarmaris turistler sonbahar güneşinin tadını çıkardı

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