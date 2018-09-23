MARMARİS TURİSTLER SONBAHAR GÜNEŞİNİN TADINI ÇIKARDI

Haber- Kamera Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan özellikle yabancı turistler, sonbahar güneşinde denizin ve plajın tadını çıkardı. Sahiller, yaz günlerini aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Hava sıcaklığının yaz günlerini aratmadığı Marmaris'te, çoğunluğu İngiliz ve Rus turistler, oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi ile İçmeler Mahallesi'ndeki plajları doldurdu. Yüksek nemle birlikte hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı şehir merkezinde renkli görüntüler yaşandı. Turistler, şezlonglarında uzanıp kitap okuyarak, çocuklarıyla birlikte denizde oyunlar oynayarak, mutlu anlarını ölümsüzleştirmek için öz çekim yaparak, keyif çattı. Turistler üstsüz sere serpe sonbahar güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Heyecan yaşamak isteyenler de sahillerdeki istasyonlarından kiraladıkları jet ski, paraşüt, muz ve dönme dolap gibi su sporlarında vakit geçirdi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının perşembe gününe kadar devam edeceğini, gündüz sıcaklığın 32- 35, akşam ise 27- 30 derece olacağını bildirdi.
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