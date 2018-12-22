Türk mitolojisinde "nardugan"ın doğan güneş anlamına geldiğini ve güneşin karanlığı yendiği günü kutladıklarını belirten Kirt, şöyle konuştu:

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay boyunca devam eden Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde gecenin kısalıp gündüzün uzamaya başladığı günde geleneklerden gelen bir kutlamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte büyük bir ateş yakıldı. Etkinliğe katılanlar, Datça'dan gelen "Rampapa" grubunun, Datça, Marmaris ve farklı yörelerin eserlerinin seslendirildiği canlı müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

"Aynen hıdırellez, nevruz gibi geleneksel bir töreni canlandırdık. Halkımız bu geleneğe sahip çıktı. Bundan sonraki yıllarda nardugan bayramını uluslararası katılımla kutlamaya devam edeceğiz. Bugün Çin ve Tataristan'dan konuklarımız vardı. Biz önümüzdeki yıl, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan'dan gelen soydaşlarımızla kutlamaya devam edeceğiz. İnsanlarımız mutlu, ateşimizi yaktık, dilek ağacına dileklerde bulundular."

Kirt, bir Türk geleneğine Çinlilerin de katılmasını, "Bu gelenek Orta Asya'dan geliyor. Çinliler bu geleneğe yabancı değil. Buna benzer gelenekleri olduğunu söylediler. Onlarda severek katıldılar." diye konuştu.

- Bodrum

Bodrum ilçesinde ise "Nardugan 4. Gelenekesel Kumbahçe Kutlaması" gerçekleştirildi.

Sahildeki Kumbahçe Meydanı'ndaki etkinlikte katılımcılar, sembolik hayat ağacına renkli kurdele ve çaputlar bağlayıp, dilek diledi.

Keşkek, aşure ve lokma tatlısı ikram edilen kutlamaya ilgi yoğun oldu. Etkinliğe katılanlar, Bodrum ve farklı yörelerin eserlerinin seslendirildiği canlı müzik eşliğinde dans edip, eğlendi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte katılımcılar arasındaki "Zaliha" olarak bilinen şarkıcı Saliha Özgen de şarkı söyledi.

Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, yaptığı açıklamada, kutlamanın doğaçlama gerçekleştirildiğini belirtti.

