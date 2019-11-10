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Marmaris ve Datça'da kasım ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 09:59 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde kasım ayında güzel havayı görenler, soluğu denizde aldı.

Ali GÜNDOĞAN- Mehmet ÇİL/MARMARİS, DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde kasım ayında güzel havayı görenler, soluğu denizde aldı. Yazdan kalma günün tadını çıkaranlar, denizin keyfini sürdü.
Marmaris ve Datça'da 'burada yaz bitmez' dedirten görüntülerin yaşandığı plajlar, yaz günlerini aratmadı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin açık alanda 28 dereceyi gösterdiği Marmaris'te, deniz suyu sıcaklığı 16 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin birçok şehrinde kış mevsimi etkisini gösterirken, sonbaharın son ayında güzel havayı fırsat bilenler, soluğu kıyı şeridinde aldı. Turistlerin bir kısmı çocuklarıyla gün boyu yüzerek eğlendi. Kimileri şezlonglarında kitap okuyarak ya da güneşlenerek dinlendi. Kuzey Avrupa'dan gelen turistler ve tatilciler şezlonglarında bronzlaşmaya çalıştı. Marmarisliler ise Uzunyalı ve Yat Limanı'nda kafeteryalarda eşsiz deniz manzarası eşliğinde içeceklerini içti.
Bursa'dan yakınlarının yanına Marmaris'e gelen Melahat Göçer, "Her yerde kış havası hakim ama Marmaris'te yazı yaşıyoruz" dedi.
Deniz Bilgin ise "Gördüğünüz gibi kasım ayında ağustos yazını yaşıyoruz. Herkesi Marmaris'e bu sıcak hava ve eşsiz manzarayı görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
Almanya'dan ilçeye gelen gurbetçi Sibel Tekin, "Böyle bir havayı ancak uzak doğunun belli yerlerinde bulursunuz. Güneş, deniz ve eşsiz manzara harika" ifadelerini kullandı.
Datça ilçe merkezindeki 'mavi bayraklı' Hastanealtı Plajı da güzel havayla dolup taştı. Datça'da hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 23 dereceyi buldu. Yaşlısı genci birçok kişi, sonbaharda güzel havanın tadını çıkardı. Hastanealtı Plajında denizin keyfini çıkaranlardan Hüseyin Ayan (75), 18 yıl önce emekli olduktan sonra Datça'yı keşfettiğini belirterek, "Güneşli günleri görünce İstanbul'a dönüş tarihini erteledim. Sonbahar güneşinde güneşlenip, denizde yüzmek bir başka oluyor. Deniz neredeyse yaz günlerinden bile güzel. Güneş yüzünü bölge gösterdiği süre denize girmeye devam edeceğim" dedi.
Emekli hemşire Ayfer Özarslan ise (60), Datça'da sadece yaz aylarında değil, kış mevsiminde de denize girmenin mümkün olduğunu vurguladı.

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