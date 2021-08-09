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Marmaris ve Köyceğiz Yangınlarında Yüzlerce Kaplumbağa Kurtarıldı

09.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvanseverler, Amerika'nın Sesi'ne yangın bölgesinde en az 150 kadar kaplumbağanın kendileri tarafından kurtarılıp tedavilerinin yapıldığını anlattı

Marmaris ve Köyceğiz Yangınlarında Yüzlerce Kaplumbağa Kurtarıldı

İki haftadır devam eden orman yangınlarında, on binlerce hektar ormanlık alan yok oldu.

Bu yangınlar, Muğla’nın birçok bölgesiyle, özellikle Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaban hayatı çok olumsuz etkiledi.

Türkiye’nin birçok illinden gelen hayvanseverler orman yangınlarından kaçan hayvanların, doğaya döndürülmesi için yoğun çaba harcadılar.

“Yedi günde bizim ekip 150 tane kaplumbağa kurtarmıştır”

Köyceğiz’deki yangından zarar gören hayvanlara müdahale etmek için İzmir’den gelen ekipte yer alan Ayfer Çine, başta kaplumbağalar olmak üzere keçi, inek, kedi, köpek gibi hayvanların kurtarılmasına yardımcı olduklarını söylüyor.

Sazak’taki güvenlik alanında, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çine “Biz yedinci günümüzdeyiz arkadaşlarımla birlikte. Gönüllü arkadaşlarımla buradayız. Marmaris’in her yangın bölgesinde bulunduk. Sanırım bu yedi günde bizim ekip 150 tane kaplumbağa kurtarmıştır. Ama bizim dışımızda da gönüllü ekipler bu çalışmaları sürdürüyor. Ama sadece kaplumbağa değil, büyük baş hayvanlar, kediler, köpekler. Yangından önce yangından sonra, soğutma çalışmalarından önce, soğutma çalışmalarından sonra arama tarama çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Kaplumbağalarımız geldiği zaman önce, ‘yanık var mı’ diye bakıyoruz”

Çine, kendisi gibi hayvan kurtarma gönüllülerinin yangından kaçan kaplumbağa ya da diğer hayvanlara nasıl müdahale ettiklerini de anlattı.

Çine “Kaplumbağalarımız geldiği zaman önce, yanık var mı diye bakıyoruz. Kremlerimiz yanımızda zaten. İlk önce onları bir suyla soğuttuktan sonra eğer yanıkları varsa ilk müdahaleleri yapıyoruz. Gözlerini kontrol ediyoruz eğer herhangi bir sorun varsa ona müdahale ediyoruz ve sahra hastanelerine gönderiyoruz. Bize bu bir hafta boyunca hiçbir hayvan zarar vermedi” dedi.

Köyceğiz’deki yangın ilk bir hafta Manavgat, Milas, Marmaris’teki yangınların gölgesinde kaldı. Diğer bölgelerdeki yangınlar söndürüldükçe hem söndürme ekipleri hem de gönüllü kurtarma ve soğutma ekipleri, Sazak’taki lojistik merkezine gelmeye başladı.

“Dumandan etkilenen kaplumbağaların çoğu dağdan kendisi iniyor”

Denizli’den gelen Seda Kaplan da Köyceğiz’e yeni gelen gönüllü ekiplerinden birinin üyesi.

Kaplumbağaların göz muayenesini yaptıktan sonra marulla onları besleyen Kaplan, Kızılay ekibinin de yardımıyla yeni gelen dört kaplumbağanın çevresinde havuz olan bir alana aktarılmasına yardımcı oldu.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Kaplan “Genelde şu anda çoğunluğu dağdan kendisi iniyor, yoğun dumadan dolayı. Genelde bunların hepsi yol kenarına inen yoldan inerken görülen kaplumbağalar. Şu an alanda yaralı bir kaplumbağa bulamadık. Zaten yangın hala sürdüğü için riskli bulunan o alana bizleri almıyorlar. İnşallah soğutma çalışmaları başladığında o alana girip kendimiz bakmak istiyoruz. Umarım en kısa zamanda bakabiliriz” dedi.

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