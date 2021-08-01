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Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi

01.08.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile uzaydan görüntülenen Marmaris ve Manavgat’taki yangının fotoğraflarını paylaştı.

Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi

Antalya'nın Manavgat ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile yangını uzaydan görüntüledi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" denildi. Paylaşımda, yangının uzaydan çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Marmaris
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