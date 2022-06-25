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  4. Marmaris yangınını çıkaran Sacit A.'nın babası: Tüm Türkiye'den özür dilerim

Marmaris yangınını çıkaran Sacit A.'nın babası: Tüm Türkiye'den özür dilerim

25.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Marmaris'teki yangını konuşuyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın 5. günde kontrol altına alınabildi. Ormanı yakan Sacit A. özel ekibin çalışmaları sonucunda yakalandı. Sacit A.'nın babası Kadir A. son yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim" dedi.

Marmaris yangınını çıkaran Sacit A.'nın babası: Tüm Türkiye'den özür dilerim

Marmaris'te Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında orman yangını çıkmıştı. Yangın 5 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Yangını çıkaran Sacit A. yakalanarak tutuklandı. Aslan'ın babası perişan halde olduğunu belirterek Türkiye'den özür diledi.

DD

"TORUNUM ARADI..."

Marmaris'te ormanı yakan ve kurulan özel ekip sonrası yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sacit A.'nın babası Kadir A. Türkiye'den özür diledi. Perişan halde olduğunu belirten baba yaptığı konuşmada, "Oğlum sürekli yanımda kalır, biz denizden ekmek yiyoruz. O gün çok dalga fırtına vardı açılamadık. 08.30'a kadar bekledik daha sonra Değirmenyanı'nda patoz işi olduğunu söyleyerek yanımdan ayrıldı. Günü birlikle gider gelirdi, balık satardı. Aramızda tartışma çıkmadı, arazi mevzusu da yok. Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Benim Marmaris'te bir karış toprağım yok. Denizi çok sever, dalış yapardı hep. Ben ilk duyduğumda şoka girdim hala inanamıyorum. Böyle bir şeyi yapacak insan değil. Keşke kendini öldürseydi bu dağları yakmasaydı. Bu canlıların sucu günahı yok. Kendini öldür, hiç olmazsa insanları öldürme herkesi öldürdü. Bir baba olarak evlada mı üzüleyim, ciğerimiz yandığı için ormanlara mı üzüleyim perişanım. Onun da benim de kimsem yok, ikimizde ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Bende eşimden ayrıldım o da ayrıldı ve 3 çocuğu var. Çok söyledim oğlum bırak bu içkiyi dedim. Kendini de yaktı beni de yaktı. Torunum aradı inanamıyorum dede babamın böyle bir şey yaptığına dedi. Türkiye'deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim" dedi. (DHA)

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Marmaris
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