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Marmaris'e çamur yağdı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 08:22 | Son Güncelleme

MARMARİS'te kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı.

Marmaris'e çamur yağdı 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Çok sayıda aracın ve iş yeri tentelerinin üzeri, kahverengiye döndü.
Marmaris'te, dün saat 18.15 sıralarında hafif yağmurla birlikte çamur yağdı. 15 dakika süren yağmur geçişi ardından park halindeki motosiklet ve otomobillerin üzerinin çamur kaplandığı görüldü. Çamur yağdığını fark edenler bazıları tentelerin altına sığınırken bazıları şemsiyeleri ile yürümeyi tercih etti. Pazar günü tatilini aileleri ile birlikte mesire yerlerinde geçirdikten sonra araçlarını oto yıkamacıda temizletip park eden sürücüler şok yaşadı. Park halindeki otomobil ve motosikletlerin çamur kaplandığını gören sürücüler, oto yıkamacıların erken kapatmasıyla, ertesi günü beklemek zorunda kaldı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak yoz taşınımı ve çamur şeklinde yağmur konusunda vatandaşları uyarmıştı. Yapılan uyarıda, "Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelecek hava kalitesinde azalma, yağmur alan yerlerde çamur şeklinde yağış olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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