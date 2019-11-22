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Marmaris'e lüks gemiyle bin 448 yabancı turist geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesine, 45 yaş ve üstü zengin İngiliz turistlerden oluşan bin 448 yolcu ve 616 mürettebatın bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks yolcu gemisi demir attı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, 45 yaş ve üstü zengin İngiliz turistlerden oluşan bin 448 yolcu ve 616 mürettebatın bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks yolcu gemisi demir attı.
Antalya'nın Alanya ilçesinden hareket eden Malta bayraklı lüks yolcu gemisi 'Marella Dream', bugün Marmaris'e geldi. Yat Limanı'ndaki gümrüklü alana demir atan lüks yolcu gemisinden çoğunluğu 45 yaş ve üstü İngiliz bin 448 yolcu ve 616 mürettebat indi ve turistik ilçeyi gezdi. Bazı turistler, önceden planlanmış kültür turlarına katıldı. Bazıları ise kafeterya ve restoranlarda oturdu. Kapalı Çarşı'da hediyelik eşya dükkanında alışveriş yapanlar esnafın yüzünü güldürdü. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden bir yetkili, "Lüks yolcu gemisi Marmarisimize 2 ayda 4 planlı ziyaret yapacaktır. Yolcu gemisiyle gelenlerin çoğunluğu İngiliz vatandaşları" dedi.

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