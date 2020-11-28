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  4. Marmaris’in 8 noktasında ’huzur ve güven’ denetimi yapıldı

Marmaris’in 8 noktasında ’huzur ve güven’ denetimi yapıldı

28.11.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın turistik Marmaris ilçesinde ’huzur ve güven’ denetimleri yapıldı.

Muğla’nın turistik Marmaris ilçesinde ’huzur ve güven’ denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 500 aracın plaka sorgusu ve 3 bin 500 kişinin sicil kaydı sorgulanırken, 11 araç trafikten men edildi. Hakkında yakalama kararı olan 5 kişi de gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez koordinesinde ilçede, asayiş, terörle mücadele, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile narkotik bürolarında görevli 180 polis, 6 yunus ve şahin motosikletli timinin katılımıyla ’huzur ve güven’ denetimi yapıldı. Marmaris’e giriş noktaları, şehir merkezinde bazı noktalar ve İçmeler’e gidiş yolu kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. İlçenin 8 noktasında 200’e yakın polis eş zamanlı uygulamaya başladı. Araçlar durdurularak plaka ve sürücü evraklarının sorgusu yapıldı. Maske takmayan sürücüler uyarıldı. Toplu taşıma araçları durdurularak sicil kaydı yapılarak vatandaşların GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı.
7’si motosiklet olmak üzere evrakları eksik bulunan 11 araç trafikten men edilerek özel çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. Çeşitli mahkemeler tarafından haklarında zorla getirme kararı bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde düzenli olarak yapılan asayiş ve trafik uygulamalarının arttırılarak her gün farklı saatlerde geniş kapsamlı denetimler yapılacak.

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