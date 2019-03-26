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Marmaris'in ilk termal tesisi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2019 21:19 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Nicelikli turistin yanına nitelikli turist eklememiz lazım. Turizmi 12 aya yaymamız için termal önemli"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güney Ege'nin turizm merkezi Marmaris'in ilk termal tesisinin açılışını yaptı.

Ersoy, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ile Netsel Marina Yat Limanı'nda esnafı ziyaret etti.

Marmaris Kale Müze'de incelemelerde bulunan Ersoy, yetkililerden kale ve çevresi hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy, daha sonra Siteler Mahallesi'nde Marmaris'in ilk termal tesisi Grand Yazıcı Club Turban Otel'in termal bölümünün açılışını gerçekleştirdi.

Termal tesis ve havuzlarda incelemede bulunan Ersoy, Marmaris'in sadece denizi kumu güneşi ile anılmaması gerektiğini söyledi.

Ersoy, termal turizmin önemine değinirken, "Turizmin birinci kuralı hayal etmek ikinci kuralı da hayata geçirmektir. Marmaris ileriye gitmeli. Nicelikli turistin yanına nitelikli turist eklememiz lazım. Turizmi 12 aya yaymamız için termal önemli" dedi.

AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Adayı ve Grand Yazıcı Club Turban Otelin sahibi Serkan Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, termal suların devletin ilgili kurumlarınca düzenli şekilde denetlendiğini söyledi.

Yazıcı şunları kaydetti:

"Çıkarılan su tesislerimize fazla fazla yetiyor. Yaklaşık 300 ton günlük su kapasitesi var. 3 ana havuz, 3 tane de küçük tedavi havuzumuz var. Termal suyumuz 24 derece. Türkiye'nin en iyi suyu Marmaris'te. İçilebilir bir su, kükürtlü değil. Çocuklar ve hamileler de girebiliyor ancak 20 dakikadan fazla kalmalarını tavsiye etmiyoruz. Marmaris bu suyla dünyaya kendini çok güzel tanıtacak. Dışarıdan günübirlik olarak tesislerimizdeki termal sudan faydalanılabilecek."

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Marmaris Muğla Serkan Yazıcı

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