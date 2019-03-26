Marmaris'in ilk termal tesisi açıldı

AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Adayı ve Grand Yazıcı Club Turban Otelin sahibi Serkan Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, termal suların devletin ilgili kurumlarınca düzenli şekilde denetlendiğini söyledi.

Termal tesis ve havuzlarda incelemede bulunan Ersoy, Marmaris'in sadece denizi kumu güneşi ile anılmaması gerektiğini söyledi.

Yazıcı şunları kaydetti:

"Çıkarılan su tesislerimize fazla fazla yetiyor. Yaklaşık 300 ton günlük su kapasitesi var. 3 ana havuz, 3 tane de küçük tedavi havuzumuz var. Termal suyumuz 24 derece. Türkiye'nin en iyi suyu Marmaris'te. İçilebilir bir su, kükürtlü değil. Çocuklar ve hamileler de girebiliyor ancak 20 dakikadan fazla kalmalarını tavsiye etmiyoruz. Marmaris bu suyla dünyaya kendini çok güzel tanıtacak. Dışarıdan günübirlik olarak tesislerimizdeki termal sudan faydalanılabilecek."

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

