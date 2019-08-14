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Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

MARMARİS'i bayram tatili dolayısıyla tercih edip, doğa içinde vakit geçirmek isteyenler, kırsal mahallelere akın etti.

Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'i bayram tatili dolayısıyla tercih edip, doğa içinde vakit geçirmek isteyenler, kırsal mahallelere akın etti. Tatil yapılan mahallelerin nüfusu, bayram tatilinde 5 kat arttı.
Yatla gelenlerin koylarına demir attığı Marmaris'in turistik kırsal mahalleleri, oksijen deposu ormanları ve turkuaz denizi ile çekim merkezi oldu. Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen turistik Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun ve Söğüt'ün toplam 9 bin 826 olan nüfusu, tatilin başlamasıyla 5 katına çıktı. Çoğu İstanbul'dan olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyük kentlerden ilçeye gelenler, günübirlik evler ve konaklama tesislerinde boş yer bırakmadı. Oda fiyatları ise kişi başı 550 ile 1200 lira arasında değişti. Arife gününden itibaren tüm konaklama tesislerinin dolu olduğu 6 mahallede tatilciler; özel araç, tur minibüsü, safari cipleri ile bölgenin ören ve tarihi yerlerini gezdi. Kente gelen bazı tatilciler ise Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı denize sıfır kamp alanlarını tercih etti. Üzerinde yürüyormuş hissi veren Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu Plajı, tatilcilerin uğramadan ayrılmadığı yer olarak dikkat çekti. Turgut Mahallesi'nde sığla ağaçlarıyla kaplı, doğal kaynak suyunun 7 şelaleden aktığı ve yazın dahi sıcaklığının 10 dereceyi geçmediği Turgut Şelalesi de bu sıcak günlerde ziyaretçilerin uğrak yerlerinden oldu. Denize sıfır birçok balıkçı, restoran ve kafenin bulunduğu Söğüt Mahallesi de tatilcilerinin ziyaret için tercih ettiği yerler arasında öne çıktı.
İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Burak Ünlü, "Eşsiz doğa ve deniz içinde gürültüsüz bir tatil geçiriyoruz. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.
Orhaniye Mahallesi'nin muhtarı Cem Dinç ise "Kalabalık ve hareketlilik var. Bizim için misafirlerimizin memnuniyeti önemli. Herkes çok mutlu ve huzurlu tatil geçiriyor. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerinden gelen çok fazla. Güzel ve dolu bir bayram tatili geçiyor" dedi.

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Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketiMarmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketiMarmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketiMarmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi

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