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Marmaris'in orkideleri ile biyoçeşitliliğe dikkat çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğine dikkati çekmek için düzenlenen ve sekiz gün sürecek "Marmaris 1. Orkide Günleri" başladı - Etkinliğin organizatörü Hakkı Çopuroğlu: "Türkiye tek başına Avrupa kıtasına eşdeğer bir biyoçeşitliliğe sahip"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris 1. Orkide Günleri"nde Türkiye'deki biyoçeşitlilik ortaya konulacak.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde "Canlı Bitkiler ve Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Tamamı orkidelerden oluşan "Canlı Bitkiler ve Fotoğrafları" sergisi 22 Ekim Pazartesi akşamına kadar açık kalacak.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Marmaris’in bu sefer sadece orkidelere ev sahipliği yapmasının farkındalığını yaşadıklarını kaydetti.

Marmaris 1. Orkide Günleri organizatörü Jeoloji Mühendisi Hakkı Çopuroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye’deki biyoçeşitliliğe vurgu yapmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de 150 çeşit orkide türü bulunduğunu aktaran Çopuroğlu, "Orkidelerin 84'ü Muğla bölgesinde. Marmaris'te çok sayıda sanatsal etkinlik yapılıyor ama farkındalık ortaya koymak için Marmaris 1. Orkide Günleri'ni yapıyoruz. Türkiye tek başına Avrupa kıtasına eşdeğer bir biyoçeşitliliğe sahip."dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Marmaris’in bu kez sadece orkidelere ev sahipliği yapmasının farkındalığını yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlik, 26 Ekim'de sona erecek.

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"Marmaris 1. Orkide Günleri" Marmaris Muğla orkide

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