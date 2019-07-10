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Marmarisli aile 'tarihin sıfır noktası'na bisikletle yola çıktı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan ve UNESCO dünya miras listesinde yer alan Şanlıurfa'daki Gökbeklitepe'ye gitmek için Pekçedenöz çifti iki çocuklarıyla birlikte bisikletle yola çıktı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan ve UNESCO dünya miras listesinde yer alan Şanlıurfa'daki Gökbeklitepe'ye gitmek için Pekçedenöz çifti iki çocuklarıyla birlikte bisikletle yola çıktı.

Sosyal medya hesaplarında kendilerine 'Küçük 1 Aile' adını veren, Özgür (42) ve Rüştü Pekçedenöz (42) çifti ile çocukları Ceren (14) ve Mithatcan (10), bir ay önce 'Tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletle gitme kararı aldı. Bir ay boyunca bisikletle uzun yol antrenmanları yapan aile, bugün saat 19.00'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na geldi. Belediye yetkilileri, çiftin arkadaşları ve akrabaları uğurlama töreni düzenledi. Arı yetiştiricisi ve tasarımcı Rüştü Pekçedenöz ve ailesi yola çıkmadan önce basın açıklaması yaptı. Bir aile olarak tarihe, doğaya ve aile birlikteliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Rüştü Pekçedenöz, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildi. Dünya tarihini değiştiren bir yere sahibiz. Bunu daha dikkat çekici hale getirmek, kültür varlıklarını daha iyi tanıtmak için yola çıkıyoruz. Bunu bisiklet gibi çevresel bir spor aletiyle yapmak daha heyecanlı. Eşim ve iki çocuğumla birlikte 25 gün ile bir ay arasında bu tarihi yere gitmeyi planlıyoruz. Marmaris'ten Göbeklitepe'ye 1300 kilometre pedal basacağız. Olabilecek bir soruna karşı motosikletli iki arkadaşımız bizleri takip edecek. Zor ve kolay olamayan bir süreç. Güzergahımız boyunca bisiklet sever dostlarımız bizleri karşılayacak" dedi.

Noter Katibi Özgür Pekçedenöz ise "Çekirdek aile olarak bir ay süreyle sıkı bir çalışma yaptık. Bir aile olarak doğanın korunmasına dikkat çekmek, çocuklarımıza da doğayla iç içe yaşamayı öğretmek adına yola çıkıyoruz. Temmuz ayı çok sıcak ama çocuklarımızın okul tatil dönemine denk getirmek zorundaydık. Ailecek zoru başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Mithatcan Pekçedenöz, "Büyüklerime örnek olacak ve ilham verecek yolculuğa çıkıyorum. Arkadaşlarım eğlenirken ben zoru başararak tarihin başlangıcına adım atacağım" dedi.

Basın açıklaması ardından Pekçedenöz ailesi akrabaları, arkadaşları ile vedalaşarak 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan alkışlarla Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye gitmek için pedal basmaya başladı.

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