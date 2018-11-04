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Marmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kentte yerleşik yaşayan yabancıların da aralarında bulunduğu hayvanseverler, yunuslarla çocuklara terapi hizmeti veren bir merkezdeki hayvanların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne sürerek, kapatılması için eylem yaptı.

Marmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kentte yerleşik yaşayan yabancıların da aralarında bulunduğu hayvanseverler, yunuslarla çocuklara terapi hizmeti veren bir merkezdeki hayvanların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne sürerek, kapatılması için eylem yaptı.
Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu üyesi bir grup, bugün çocuklarıyla birlikte Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu grup, 'Yunuslara özgürlük', 'Yunus zindanları istemiyoruz' ve 'Yunus katliamına dur' yazılı dövizler taşıdı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki, 5 yıldızlı bir otelin önünde denize kurulu parkta yunusların sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda yaşadığını öne süren topluluk, burasının kapatılması ve hayvanların serbest bırakılmasını istedi. Meydanda 10 dakika sessizce bekleyen grup, "Yunuslar özgür kalmalı" sloganı attı.
Grup adına açıklama yapan İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter, "Bu yunuslar burada terapi adı altında esir alınmış ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşıyorlar. Bu zeki hayvanların günde 40-50 kilometre yüzmesi gerekiyor. Ne yazık ki denize kurulan demir kafeslerle çevrili platformlarda esir alınmışlar ve uygun olmayan ortamlarda sağlıksız yaşamaya mecbur bırakılmaktalar. Sürekli güneşe maruz kalarak yüzeylerinde yaralar oluşan, demir kafesler içinde çeşitli virüsler kapan yunuslar, ticari olarak görülmektedir. Yunusların yaşayacakları alanlar denizlerdir, demir kafesler ardında tutsak tutulamazlar. Bu yunus terapi merkezinin kapatılması için haftada bir toplanarak eylemlerimizi sürdüreceğiz. Hükümetten yunusların özgür bırakılması için destek bekliyoruz" dedi.
Eylemin ardından grup, "Yunuslara özgürlük" sloganı atarak dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Marmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemiMarmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemiMarmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemiMarmarisli hayvanseverlerden 'yunuslara özgürlük' eylemi

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