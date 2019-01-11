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Marmarisli kadınlar, öğrenciler için file örüp satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kent Konseyi üyesi kadınlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal mahallelerinde okuyan öğrencilere destek için file örüp satmaya başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kent Konseyi üyesi kadınlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal mahallelerinde okuyan öğrencilere destek için file örüp satmaya başladı.
Marmaris Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal mahallelerinde okuyan öğrencilere giyim ve kırtasiye desteği için 'Örgü yap, fidanlara destek ol' sloganıyla, geçen yıl aralık ayında çalışma başlattı. Kent konseyi üyesi 50 kadın, hizmet binalarında ve evlerinde file, yün kazak, bere, atkı, çorap ve eldiven örmeye başladı. Yaptıkları örgüleri satan kadınlar, elde edilen gelirle ihtiyaçları karşılamaya başladı. Marketlerde poşetlerin ücretli satılmaya başlamasıyla kadınlar, geliri artırıp, daha fazla öğrenciye yardım ulaştırmak amacıyla kolları sıvadı. El işleri öğretmeni Nermin Işık'tan aldıkları eğitimle file yapımını öğrenen kadınlar, hummalı bir çalışmaya koyuldu. Naylon ve pamuklu iplerle büyük boy file ören kadınlar, tanesi 40 liradan satışa çıkardı. Özel örgü yöntemiyle yapılan fileler, katlandığında çanta olacak şekilde hazırlanarak satılmaya başlandı. Sosyal medyada duyurular yapılmasının ardından talep patlaması yaşandı.
Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, Elde edilen gelirle mağazalarımızdan ihtiyaçlara göre, sıfır giyim ve kırtasiye malzemesi satın alıyoruz. Mayıs ayına kadar projemiz devam edecek. Bizlere ulaşanların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayacağız dedi.

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