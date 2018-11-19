HABER

Marmarisli sanatçıların gözünden 'sığla ağacı' sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

MARMARİS'te yerel 20 sanatçı tarafından 'Anadolu Sığla Ağacı' adı altında fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yerel 20 sanatçı tarafından 'Anadolu Sığla Ağacı' adı altında fotoğraf ve resim sergisi açıldı. Sergide toplam 40 fotoğraf ve yağlı-sulu boya tabloya yer verildi. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde, 20 yerel sanatçı 'Anadolu Sığla Ağacı' sergisi açtı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra çok sayıda sanatseverin katıldığı sergi, sunucunun sığla ağacı ve önemi hakkında bilgilendirmesiyle başladı. Salon girişinde TEMA Vakfı Marmaris Şube temsilcileri tarafından davetlilerin el içlerine sığla ağacı yaprağı motifli kına yakıldı. Sığla ağacı fotoğrafları ve resimleri sergilendi. Ayrıca sığla fidanı ve kurumuş sığla ağacı dalı sergide yer aldı. 23 Kasım günü sona erecek sergide 40 eserin oluşumu hakkında sanatseverlere bilgi verildi. Sinevizyon ile Marmaris Günnücek Orman Kampı'nda bulunan sığla ağaçları ile ilgili geçmiş tarihi ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Anadolu Sığla Ağacı Sergisi'ne eserleri ile katkıda bulunan Alime Şimşek, Aysun Diyaroğlu, Ayten Kalınsaz, Burcu Arslan, Çiğdem Telli, Derya Ön, Dost Kip, Gökalp Arı, Gürsel Koç, Hamdi Telli, Havva Tekin, Kübra Şirinyurt, Mehtab Kardaş, Nebahat Şahin, Neriman Fırtına, Raşit Öztürk, Rubab Şenkal, Selin Yükselsoy, Wiltrud Kip ve Zülfikar Aytuğ'a Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt tarafından teşekkür belgesi verildi. Kirt, "Dünyada sayılı yerlerde yetişen, yağı sağlık ve kozmetikte önemi büyük olan sığla ağacını hep birlikte korumalıyız. Sığla ağacının önemini açtıkları sergilerle duyuran sanatçılarımıza minnettarız" dedi.

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Kaza yapan TIR'daki pamuklar yandıKaza yapan TIR'daki pamuklar yandı
Van'da kamyonet kasasındaki odunların arasından esrar çıktıVan'da kamyonet kasasındaki odunların arasından esrar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

Dağcı ailenin zirve hedefleyen kızı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.