Marmarislilerin koylarda izole deniz keyfi

Marmaris'te oturanlar ve günübirlik gelen tatilciler, koronavirüs salgını nedeniyle ilçe merkezinde denize girmek yerine kırsal turistik Bozburun, Selimiye, Turgut, Hisarönü ve Bozburun mahallerindeki hem ormanın hem de denizin bulunduğu koyları tercih etmeye başladı. Araç ve motosikletleri ile deniz ve ormanların arasından geçen kara yoluyla manzara eşliğinde koylara gelenler, hem piknik yapıyor hem de denize girip, orman havası soluyor. Muğla ilçelerinden ve çevre illerden günübirlik çocuklarıyla gelen tatilciler, yol kenarındaki koylarda denize giriyor, piknik yapıyor. Bazıları ise portatif sandalyelerinde koylara hakim tepelerde oturarak, deniz manzarasını izliyor. Çevresinde insan istemeyenler ise teknelerle Bedir, Cennet ve Turunç adalarındaki koylara giderek, deniz ve doğayla baş başa kalıyor.

Alparslan Karaltı (37), "Muğla'nın Ortaca ilçesinden çadırımı alıp, Hisarönü Körfezi'ne aracımla geldim. Her gün farklı bir koyda çadırımı açıp anın keyfini çıkarıyorum. İnsanlardan uzak ve izole şekilde tek başıma denize girip doğayla baş başa kalıyorum. İş olmayınca stresimi böyle atıyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla Orhaniye- Bozburun yolu Yeşilova mevkisindeki koya gelen Marmarisli Melih Umut Demir (28), "Şehir merkezindeki plajlar kalabalık oluyor. Bildiğimiz koylarda insan az, sessiz ve sakin. Virüs nedeniyle korkmadan izole şekilde denize gidiyoruz. Benim de arkadaşlarımın da kafası rahat oluyor" diye konuştu.

(DHA)

