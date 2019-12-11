Marmaris'te 14 kaçak göçmen yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na, saat 01.00 sıralarında, kaçak göçmenlerin lastik botla Yunan adalarına geçiş yapacağı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik hücum botu Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki, kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki Armella Koyu açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu botu tespit etti. Rodos Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların içinde bulunduğu bot durduruldu. Bottaki 9 Filistin ve 5 Iraklı kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 2'si kadın kadın, 4'ü çocuk toplam toplam 14 kaçak göçmen karaya çıkartıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'nde gerekli sağlık kontrolleri yapılan kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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