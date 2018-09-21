Marmaris'te 2 kişi FETÖ üyelerine yardım ve yataklıktan tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ile bu kişilere ev temin ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si yardım ve yataklıktan tutuklanırken, 1 şüpheli İzmir'e, diğeri ise Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ilçede bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin kaldığı evi tespit edip, dün sabah operasyon düzenledi. Hakkında İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı bulunan İ.M.A. ve Aydın Nazilli İlçesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı bulunan M.K. gözaltına alındı. Polis, şüphelilere ev temin edip, yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen E.K. ve İ.S.'yi de evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve İ.S., tutuklandı. Diğer şüphelilerden İ.M.A. İzmir'e, M.K. ise Nazilli'ye gönderildi.
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