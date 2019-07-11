Marmaris'te 3 katlı apartmanın çatı katında yangın

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, 3 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri, 7 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

​Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi, 420 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katındaki tek odalı 4 daireden birinde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yanıcı izolasyon maddeleri nedeniyle alevler kısa sürede çatı katındaki diğer daireler ile çatıya sıçradı. Alt katta 4 çocuklarıyla yaşayan bir çift, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese 2 itfaiye aracı sevk edildi. 7 itfaiye eri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında 2'si itfaiye eri diğerleri ise apartman sakinlerinden toplam 7 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, olay yerindeki 112 Acil servis ambulansında oksijen verilerek müdahale edildi.

Alevler, 1 saatlik çaba sonucu alt katlara ulaşmadan söndürülürken, çatı katındaki 4 dairede büyük oranda maddi zarar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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