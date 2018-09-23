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Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi.

Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi 

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sürdürülebilir ulaşım ve otomobilsiz kentler için 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi. Bisikletleriyle şehir turu atan 300 kadın, ardından Kent Meydanı'nda çalan müzikler eşliğinde dans etti.
Türkiye'nin 63 şehri ve 7 Avrupa ülkesinde aynı anda gerçekleştirilen 'Süslü kadılar bisiklet turu' Marmaris'te renkli görüntülere sahne oldu. Bugün saat 17.00'de şehir merkezindeki Atatürk Anıtı önünde bisikletleriyle toplanan, aralarında yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu süslenmiş ve renkli kıyafetler giymiş yaklaşık 300 kadın, otomobilsiz kentler ve sürdürülebilir ulaşım için pedal çevirdi. Kadınların çocuklarıyla katıldığı ve bisikletlerini Türk Bayrağı ve çiçeklerle süslediği etkinliğe erkeklerde destek verdi. Motosikletli trafik polisi eşliğinde Atatürk Anıtı önünden başlayan bisiklet turunda kadınlar bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sıklıkla 'Egzoz gazına son', 'Özgürlük bisiklette' ve 'Bisiklete bin sağlıklı yaşa' sloganları attı. Kemal Elgin Bulvarı, Çıldır Mahallesi, Yat Limanı ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde 10 kilometre pedal basan süslü kadınları şaşkınlıkla izleyenler el sallayıp alkışlarla destek verdi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bisikletlerini bırakan kadınlar çalan şarkılar eşliğinde önce dans sonra eğitmen eşliğinde spor yaptı. Etkinliğe katılanlar adına açıklama yapan Neşe Gök, "Herkesi bisiklet binmeye davet ediyoruz. Şehirlerde motorlu araçların azaltılması ve sürdürülebilir ulaşım için bu yıl 6'ıncı kez bir araya geldik. Farkındalık yaratmak için her yıl Türkiye'nin 63 şehri ve 7 Avrupa ülkesinde aynı anda bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Marmaris'in her yerinde bisiklet yolları yapıldı. Yaya ve bisikletlilere daha çok alan ayrıldı. Motorlu araçlar yerine bisikletlerin daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Marmarislilerin motorlu araçlardan inip işlerine ve dolaşmaya çıktıklarında bisikletle gitmelerini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi Marmaris'te 300 süslü kadın sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

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