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Marmaris'te, 3'er katlı 2 kaçak villa yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, inşaat halindeki kaçak 2 villa yıkıldı.

Davut CAN - Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, inşaat halindeki kaçak 2 villa yıkıldı.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların belirlenmesi için başlattıkları çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında, il genelinde kaçak 2 bin 800 yapı belirlendi. Bu yapıların 550'sinin ise tatilcilerin gözde mekanı Marmaris ilçesinde olduğu ortaya çıktı.
Kaçak yapılardan Selimiye Mahallesi'nde bulunan 3'er katlı 2 kaçak villa, bugün yıkıldı. Halen inşaat halinde olan villalar, iş makineleriyle yerle bir edildi. Yıkım sırasında jandarma da güvenlik önlemi aldı.

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