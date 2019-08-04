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MARMARİS'TE 42 DERECE SICAKTA ŞEZLONGLAR DENİZE ÇEKİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

MARMARİS'te güneş altında hissedilen hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşınca sokaklar boşaldı, plajlar serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te güneş altında hissedilen hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşınca sokaklar boşaldı, plajlar serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.

İlçe merkezinde sıcak hava nemle birleşince iyice bunalttı. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ve nemin yüzde 57 olarak ölçüldüğü Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı, 8 kilometrelik plajlarda renkli görüntüler oluştu. Turistler, şezlong ve sandalyelerini denize taşıyarak serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışanların çoğunlukta olması dikkati çekti. Ebeveynler, şezlonglarında dinlenirken çocuklar denizin tadını çıkardı. Tatilciler, İçmeler Mahallesi Altın Sahil'deki ağaçların altında hem piknik yaptı hem de denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, ringa ve deniz paraşütü gibi spor aletleriyle anın keyfini çıkardı. Güzellik uzmanı Lübnanlı Gayle Hanan Allen (36), "Marmaris çok güzel bir yer. At safari, cip turu ve çeşitli kültür turlarına katıldık. Şimdi de arkadaşlarımla beraber deniz ve güneşin tadını çıkartıyorum. Herkesi Marmaris'e tatil yapmaya çağırıyorum" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri artan nem ile sıcak havanın ağustos ayında devam edeceğini bildirip, yaşlı ve sağlık sorunu bulunanlara güneşte fazla kalmamaları uyarısında bulundu.

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