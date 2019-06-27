Marmaris'te 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde depoya yapılan baskında 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda sahte içki bulunduğu tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi. Dün İçmeler Mahallesi'ndeki depoya yapılan baskında, 10 ayrı markada toplam 6 bin 849 şişe sahte votka, rakı, cin, viski ve tekila ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı.

Ekipler, son 20 gün içinde ilçede ele geçirilen gümrük kaçağı ya da sahte alkollü içkinin 20 bin şişeyi geçtiğini kaydetti.

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