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Marmaris'te adalarda kıyı temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

MARMARİS açıklarındaki 3 adada, bazı balıkçıların da katılımıyla kıyı temizliği yapıldı.

Marmaris'te adalarda kıyı temizliği

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS açıklarındaki 3 adada, bazı balıkçıların da katılımıyla kıyı temizliği yapıldı.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi öncülüğünde, 'Cennet Koylar Temiz Kalsın' adI altında etkinlik düzenlendi. Kurban Bayramı öncesi adaların temiz tutulması amacıyla yapılan etkinliğe, bazı balıkçılar da tekneleriyle gönüllü katıldı. İki gün boyunca yapılan temizlikte 1,5 mil açıktaki Cennet, Bedir ve Keçi Adası kıyıları temizlendi. Çalışmada çeşitli yat malzemeleri, naylon poşet, pet ve cam şişe gibi atıklar olmak üzere 100 büyük boy poşet dolusu çöp toplandı. Teknelerle Yat Limanı'na getirilen çöpler, imha edilmek üzere katı atık tesisine götürüldü.
Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, "Kurban Bayramı öncesi cennet koylarıyla ünlü adalarımızda denizcilerimizle imece usulü kıyı temizliği gerçekleştirdik. Duyarsız kişi ve kişilerce atılmış çöpler temizlendi. Temiz bir kıyı bıraktık. Temizlik çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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