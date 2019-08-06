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Marmaris’te adaya terk edilen eşek, bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 08:50 | Son Güncelleme

 MARMARİS'in Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada’ya bir hafta önce terk edilen eşeğin kurtarılması için hayvanseverler ve kurumlar seferber oldu.

Marmaris’te adaya terk edilen eşek, bulunamadı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MARMARİS'in Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada’ya bir hafta önce terk edilen eşeğin kurtarılması için hayvanseverler ve kurumlar seferber oldu. Adada yapılan aramada eşeğin izine rastlanmadı.
​Marmaris’e 65 kilometre uzaklıktaki, turistik Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada’ya bir hafta önce kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yetişkin eşek bırakıldı. Sadece denizden gidilebilen adada eşeği gören günübirlik gezi teknesi sahipleri ve tatilciler, hayvanseverleri aradı. Hayvanseverler eşeğin kurtarılması için sosyal medya hesaplarında çağrıda bulundu. Dün, çağrıya cevap veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, AKUT ve belediye ekipleri ve Bozburun Mahallesi Muhtarı Duran Güleç, basın mensuplarıyla birlikte adaya hareket etti. Balıkçı teknesiyle adanın çevresinde iki tur atan ekip bir ize rastlayamadı. Adaya çıkan grup, ardından bir saat süreyle çevrede araştırma yaptı. Tüm aramalara rağmen eşek bulunamadı. Hayvanseverler, adadan ayrılmadan önce su ve saman bıraktı.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Bana fotoğraf ve video gönderildi. Eşeğe günübirlik teknedekiler, yiyecek ve su verdikten sonra resmen beni kurtarın diye anırıyordu. Bizim çağrımıza destek veren belediye, mahalle muhtarı ve AKUT ile adaya gittik. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Büyük ihtimal kavurucu sıcakta bir çalılığın içinde dinleniyordur. Aramalarımıza rağmen bulamadık. Günübirlik gezi teknelerine gördüklerinde fotoğrafını çekip göndermelerini istedik. İki günde bir buraya gelerek aramalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç ise "Mahalleli olarak eşeğin bulunması için herkese haber saldık. Bir an önce bulup yeni yuvasına kavuşturacağız" diye konuştu.
Bulunup kurtarıldığı takdirde eşeği Muğla’nın Ula ilçesinde bir ailenin sahipleneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris’te adaya terk edilen eşek, bulunamadıMarmaris’te adaya terk edilen eşek, bulunamadıMarmaris’te adaya terk edilen eşek, bulunamadıMarmaris’te adaya terk edilen eşek, bulunamadı

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