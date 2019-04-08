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Marmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı.  Marmaris'te, saat 14.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman hızını artıran rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları, soluğu Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında aldı.

Marmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı.
Marmaris'te, saat 14.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman hızını artıran rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları, soluğu Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında aldı. Kendilerini denize bırakan sporcular, hızı 35 kilometreye kadar ulaşan lodosta sörf keyfi yaptı. Rüzgarda metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri heyecanla izleyenler ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan, 1'i kadın 4 sporcu, anın keyfini çıkarırken, sahilde yürüyen ve banklarda oturanlar ise sporcuları izledi. Emekli Hamdi Çakıroğlu, "1985 yılından bu yana rüzgar sörfü ile uğraşmaktayım. Gençlere deniz sporları yapması için imkanlar seferber edilmelidir. Su sporlarına ilgi duyan çok genç var. Kurslar ve imkanlarla gençlerin önü açılmalıdır. Mevsimin son rüzgarları. Rüzgarın arttığını görünce arkadaşlarımızla toplanıp anın keyfini çıkarttık" dedi.

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Marmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfiMarmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfiMarmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfiMarmaris'te adrenalin tutkunlarının sörf keyfi

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