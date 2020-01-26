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Marmaris'te apart oteller apartman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

  Marmaris'teki küçük çaplı otel, pansiyon ve apartların bir kısmı, sahipleri tarafından göç dalgası ile birlikte yaşanan nüfusu artışı sonrasında, apartmana çevrildi.

Marmaris'teki küçük çaplı otel, pansiyon ve apartların bir kısmı, sahipleri tarafından göç dalgası ile birlikte yaşanan nüfusu artışı sonrasında, apartmana çevrildi. Çevresi deniz ve ormanlık alanla kaplı ilçe merkezindeki 150 apart otel ve pansiyondan 80'i, sahipleri tarafından kat mülkiyeti alınarak apartmana dönüştürüldü.
Marmaris'te merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın girişimleriyle 1990'da gelişmeye başlayan turizm, ilk olarak arazilerin ve apartmanların apart otellere çevrilmesiyle, büyümeye doğru gitti. 2000'li yıllarda gelen zengin turistlerin tercihi olan 10 ile 30 odalı apart oteller, 2013 yılı itibarıyla özelliğini kaybetmeye başladı. Marmaris'te, kente 13 kilometre mesafedeki, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda rütbesiz ve rütbeli askeri personelin artması ve turizm sektörünün ekonomik gelişmesiyle nitelikli tabir edilen 3 yıldız ile üzeri konaklama tesislerine çalışmaya gelenlerle nüfus artışa geçti. İlçe merkezinde resmi kış nüfusu 2014'te 88 bin 621 iken, 2019'da nüfus artışıyla 94 bin 247'ye ulaştı. İlçe merkezinde ev bulmak zorlaşırken kira ile satılık ev fiyatları da arttı. Bu fırsatı gören 10 ile 30 odalı apart otel-pansiyon işletmecileri harekete geçti.
İlçe merkezindeki 150 apart otel ve pansiyondan 80'i, kat mülkiyeti alarak binalarını apartmana çevirdi. Son 5 yılda apart otellerin apartmanlara dönüşmesinde en çok etkili olan nedenlerden biri de çevresi deniz ve ormanlık alan olan ilçe merkezinde ev yapılacak arazi kalmaması. Apartmana çevrilen yerlerdeki daireler de kiralanmaya başlandı. 1+1 daireler özelliklerine göre 1400 ile 1700 TL arası 2+1 ve 3+1 daireler ise 1800 ile 2 bin 500 TL arasında fiyatlarla kiralandı.
EV YAPACAK ARAZİ KALMADI
Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "İlçe merkezinde maalesef son beş yılda 80'e yakın apart otel konuta çevrildi. Marmaris'te arsa üretemiyoruz. Çalışmayan veya randımanlı olmayan apart otelleri yıkıp müteahhit aracılığıyla kaliteli konut yapılmaya başlandı. Marmaris'in önü deniz ve çevresi ormanlık alan. İlçe merkezine yakın Armutalan gibi mahallerde imara kapalı olması da yer sorunu yaşattı. Arsa üretilmemesi nedeniyle böyle bir çıkış yolu bulundu" dedi.

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