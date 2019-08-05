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Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümündeki elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen 'Kayra-Q' adlı teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümündeki elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen 'Kayra-Q' adlı teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre açığındaki Çiftlik Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. 'Kayra-Q' adlı 14 metrelik teknenin motor bölümündeki elektrik aksamında arıza meydana geldi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 2 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik Mahallesi açıklarında bulunan tekneye yanaşan ekipler, iki kişiyi kurtardı. Tekne sahil güvenlik botuna bağlanarak Marmaris ilçesine getirildi.

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