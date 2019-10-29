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Marmaris'te askeri gemiler halka açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Güney Görev Grup Komutanlığına bağlı "TCG Gelibolu" fırkateyni ile "TCG Gurbet" hücumbotu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konuklarını ağırladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "TCG Gelibolu" fırkateyni ile rüzgar sınıfı "TCG Gurbet" hücumbotu, halkın ziyaretine açıldı.

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı koordinesinde Güney Görev Grup Komutanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, fırkateyn ve hücumbot vatandaşları ağırladı.

Aksaz Deniz Üssü Limanı'nda vatandaşlar çocuklarıyla "TCG Gelibolu" fırkateynini gezdi. "TCG Gelibolu"da şehit yakınları ve gazilere öğle yemeği ikram edildi.

Vatandaşlar, Marmaris Cruise Port Limanı'nda da rüzgar sınıfı "TCG Gurbet" hücum botunu gezme imkanı buldu.

Etkinlik kapsamında gemiler gün boyu ziyarete açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Marmaris TCG GELİBOLU TCG Gurbet

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