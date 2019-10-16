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Marmaris’te at katliamı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 23:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi kırsalında boş bir arazide 4 at silahla vurulmuş halde bulundu.

Marmaris’te at katliamı

Muğla’nın Marmaris ilçesi kırsalında boş bir arazide 4 at silahla vurulmuş halde bulundu. 3 at telef olurken, 1 at ise yaralandı.
Olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Değirmanyanı Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide 3 atın cansız halde yattığını görünce belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan 3 atın telef olduğu belirlendi. 50 metre mesafedeki dördüncü bir at ise yaralı vaziyette bulundu. Yaralı hayvan veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Vurulan 4 atın sahipli mi yoksa yaban atı mı olduğu jandarma tarafından araştırılıyor. Öte yandan, olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvanseverler yaşanan katliama tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Marmaris’te at katliamı

Marmaris’te at katliamı

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