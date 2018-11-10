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Marmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendi, çocuklara Ulu Önder'in yazdığı 'Geometri' kitabı dağıtıldı, ayrıca resim sergisi açıldı.

Marmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendi, çocuklara Ulu Önder'in yazdığı 'Geometri' kitabı dağıtıldı, ayrıca resim sergisi açıldı.
Marmaris Belediyesi, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimci kimliği ve bilime yaptığı katkının anlatıldığı 'Atatürk ve Bilim' adlı etkinlik düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Başkanı Turan Sandıkçı, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı. Parkın içinde, Atatürk resimlerinden oluşan sergi açıldı.
Ardından Başkan Acar, Atatürk'ün vefatından 1,5 yıl kadar önce, 3'üncü Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra, kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazdığı 'Geometri' kitabını çocuklara dağıttı. Bilim odalarında öğretmenler eşliğinde çocuklara basit kimya, fizik ve matematik deneyleri pratik olarak anlatılarak uygulama yapıldı. Cep sinemasında ise Atatürk'ün hayatının ve geometri kitabını yazmasının anlatıldığı çizgi sinema gösterimi yapıldı. 5 bin tane basılan geometri kitabının, bir hafta süreyle parka ziyarete gelen çocuklara dağıtılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendiMarmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendiMarmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendiMarmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendi

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