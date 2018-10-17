Marmaris'te ayağına 'taş' bağlanan deniz kaplumbağası kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ayağına parke taşı bağlanarak denize atılan deniz kaplumbağasını (Caretta caretta), denizciler kurtardı.
Olay, dün gündüz saatlerinde Bozburun Mahallesi açıklarında meydana geldi. Bozburun Yat Kulüp'te çalışan kaptan Ramazan Kaya, mesai arkadaşlarını yattan almak için Zodyak botla açıldı. Arkadaşlarını alıp limana geri dönerken su yüzeyinde deniz kaplumbağasının çırpındığını gören Kaya, botla deniz kaplumbağasına doğru yaklaştı. Ön ayağına parke taşı bağlandığını fark eden Kaya, kaplumbağayı bota alıp ayağındaki taşı çıkardı. Kaya ve arkadaşları kaplumbağanın vücudunda yara olup olmadığına baktıktan sonra talihsiz hayvanı tekrar denize bıraktı. Yaşadıkları anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden yat personeli kadın, "Caninin biri gördüğünüz gibi parke taşı ile bağlayıp denize bırakmış. Gördüğünüz gibi uzun uğraşlar sonucu hayvanı kurtardık" dedi.
Kaptan Ramazan Kaya ise yaptığı açıklamada, "Bozburun Liman çevresinde 3 tane caretta caretta kaplumbağamız var. Deniz kaplumbağalarına tüm denizciler gözü gibi bakmakta. Ön ayağına yaklaşık 3 kiloluk parke taşı bağlanan deniz kaplumbağasını kurtardıktan sonra iki saat süreyle takip ettik. Sağlığı yerinde ve liman çevresinde dolaşıyor. İnsanlık dışı bir olay. Bu hayvanların nesli tükendiği için koruma altında. Kimseye zararları yok ve nasıl bir hisle insanlık dışı işkence yapılmış akıl erdiremiyorum. Bu konu ile ilgili tüm denizcilerimizi uyararak kaplumbağalara gözü gibi bakmalarını istedik" diye konuştu.
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