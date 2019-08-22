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Marmaris'te aynı yerde 4'üncü orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 18:26 | Son Güncelleme

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı.

BİR YANGIN DAHA ÇIKTI
Marmaris'in Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında bir yangın daha çıktı. Saat 15.30 sıralarında çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bugünkü ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü.
Son 4 gün içinde, aynı bölgede ve aynı saatlerde 4'üncü kez orman yangını çıkmış oldu.
Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip arama çalışması başlattı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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