Marmaris'te bahar havası (2)

ŞUBATTA DENİZ KEYFİ

Marmaris'te güzel havayla birlikte renkli görüntüler de ortaya çıktı. İlçede şubat ayında denize girenler oldu. Atatürk Caddesi halk plajında spor yapan 2 kişi, denize girip, yüzdü. O anlar, cep telefonlarıyla görüntülendi. İki arkadaşıyla halk plajında kahvaltı yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokul öğrencisi Melahat Demir (22), "Ülkemizin birçok yerinde kış hakimken, Marmaris'te güneşli hava var. İlk olarak kahvaltımızı yapacağız. Ardından eşsiz deniz manzarası eşliğinde ders çalıştıktan sonra yürüyüşe çıkacağız" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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