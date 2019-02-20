Marmaris'te bahar havası (2)

ŞUBAT'TA DENİZ KEYFİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güzel havayla birlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçede şubat ayında denize girenler oldu. Atatürk Caddesi halk plajında spor yapan 2 kişi, denize girip, yüzdü. O anlar, vatandaşların da ilgisini çekti, cep telefonlarıyla görüntülendi. İki arkadaşıyla halk plajında kahvaltı yapan Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokul öğrencisi 22 yaşındaki Melahat Demir, Ülkemizin birçok yerinde kış hakimken, Marmaris'te güneşli hava var. İlk olarak kahvaltımızı yapacağız. Ardından eşsiz deniz manzarası eşliğinde ders çalıştıktan sonra yürüyüşe çıkacağız dedi.

