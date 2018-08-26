Marmaris'te bayramda 4 bin 500 ton çöp çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, 9 günlük bayram tatili süresince 200 belediye personeli tarafından toplam 4 bin 500 ton çöp toplandı. Özellikle gelişi güzel yerlere çadır kuran tatilcilerin neden olduğu kirlliğin önüne geçilebilmesi için gelecek yıl sıkı önlemler alınacağı belirtilirken, bayram süresince ilçeye 230 bin aracın giriş- çıkış yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda konaklama tesislerine, yazlıklara, günübirlik kiralık evlere gelenler ve çadır kuranlarla birlikte Marmaris ilçesine yaklaşık 1.5 milyon tatilci geldiği bildirildi. Marmaris Belediyesi'nde görevli 200 personel, tatilcilerin rahat bir bayram tatili geçirebilmesi için 9 günlük tatilde çadır kurulan yerler, ormanlık alan, karayolları kenarları, turistik kırsal mahalle, sahil ve şehir merkezinde çevre temizliği yaptı. Cadde ve sokaklara konumlandırılmış konteynerlerden normal zamanda günde 3 defa yapılan çöp toplama hizmeti, tatilde 9'a çıkarıldı. Konaklama tesislerinden sabah ve akşam çöpleri toplayan araçların seferlerin de günde 4'e yükseltildi. Gündüz çöp toplama ve çevre temizliğine yetişmekte zorlanan personel, gece boyunca da çalışmaları sürdürdü.