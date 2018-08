Marmaris'te bayramda 4 bin 500 ton çöp çıktı

'GELİŞİ GÜZEL ÇADIR KURDURMAYACAĞIZ'

Çevre denetimi ve temizliğinde çadır kuranların doğaya ve etrafına büyük zararlar verdiğini tespit ettiklerine de dikkaiç çeken Ünlü, "Vatandaşımızda dini bayramlarda tatil yörelerinde çadır kurmak gelenek haline gelmiş. Önümüzdeki yıl Marmaris'te gelişi güzel her yere çadır kurulmaması için bir dizi girişimlerimiz olacak. İlçe Turizm Komisyonu'na bu konuda raporlarımızı ve yapılan çevre tahribatını belgeleyen fotoğraf ile videoları sunarak her yere çadır kurulmasını yasaklatmayı planlıyoruz. Komisyonun vereceği karara göre belirlenen alanda çadır kurulmasına izin vereceğiz. Ormanlarımızın her yeri tuvalet alanı olmuş durumda ve çok kötü kokular yayıldı. Yalancı Boğaz, Aktaş, Adaağzı, İnbükü, Selimiye,Orhaniye gibi bir çok ormanla denizin birleştiği kırsal mahallelerde 1000'nin üzerinde çadır kuruldu. Kurulan çadır kentlerden günlük 5 ton çöp çıktı" dedi. Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı verilerine göre bayramın birinci gününden itibaren 9 günlük tatil kapsamında; 230 bin araç giriş ve çıkış yaptığı bildirildi. İlçede, tatil süresince 93 maddi hasarlı ve 11 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği de belirtilirken, günlük ortalama 6 bin kişinin sicil kaydını ve 3 bin aracın plaka kayıtlarını incelediği kaydedildi.